الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، عن تسلم 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من الاحتلال الإسرائيلي بواسطة منظمة الصليب الأحمر؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء إلى 150 جثماناً.

صحة غزة تتسلم جثامين 15 فلسطينيا من الصليب الأحمر

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.



وأشارت الوزارة إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب، وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، وتم التعرف حتى اللحظة على هوية 25 شهيدا من ذويهم.