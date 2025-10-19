نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولى: إحياء الفنادق التاريخية وتطوير مواقع مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والتشييد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في القطاع السياحي، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين، مشددًا على أن الحكومة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لضخ استثمارات جديدة وتطوير الأصول بشكل محوكم ومستدام.

الفرص الاستثمارية في المشروعات الفندقية

واستعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حزمة من الفرص الاستثمارية البارزة في قطاعي السياحة والتشييد، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية للدولة.

وتشمل هذه الفرص:

عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة "إيجوث"، ذات الطابع المعماري التاريخي المميز.

عمارة شملا المملوكة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات"، بموقعها الاستراتيجي في قلب القاهرة الخديوية.

مبنى عمر أفندي بشارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، المقترح تحويلها إلى فنادق وشقق فندقية.

عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط مباشرة، والمؤهلة لإقامة فندق راقٍ بموقعها السياحي الفريد.

إحياء الفنادق التاريخية وتطوير مواقع مميزة

كما تناول الوزير خطط إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وإعادة طابعه المميز لما كان عليه، إلى جانب برج مصر للسياحة بميدان العباسية، وفندق كليوباترا، ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المشروعات من مواقع متميزة ومقومات جذب سياحي.

استثمارات في الأراضي والمشروعات الجديدة

وأشار الوزير إلى مجموعة من الأراضي الجاهزة للاستثمار، منها:

مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم، بمساحة 386 ألف م² مطلة على شاطئ بطول كيلومتر تقريبًا.

أرض خلف المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي.

أرض ركن فاروق على كورنيش حلوان.

مشروع كابيتال فيو بالهضبة العليا بالمقطم.

مدينة هليوبوليس الجديدة بنيو هليوبوليس.

أرض أغاخان على كورنيش النيل بشبرا.

الترويج لجذب المستثمرين

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة بدأت بالفعل في عرض هذه الفرص على عدد من المستثمرين المصريين والأجانب، في إطار خطة متكاملة للترويج وجذب الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يعزز دور الدولة كممكن وداعم للاستثمار.