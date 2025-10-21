الدكتور محمد الرفاعى: وثيقة التنمية تأكيد لشعارنا تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - قال الدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن توقيع البروتوكول اليوم جاء استكمالا لشعار تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية وينبع من قوة التحالف الوطنى لدعم المجتمع المدنى.

وأكمل أن الرؤية المجتمعية لتنمية المجتمع المدني لتطوير كل الجمعيات الأهلية مثمنا جهود السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، والوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي دعمهم المستمر.

وأضاف أن الشراكة التي سيتم توقيعها اليوم سيتم تطبيقها بشكل عملي وفعال علي أرض الواقع، وسنعرض خلال عام ثمار تلك المبادرة.

جاء ذلك بحضورالسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير و فيفيان ثابت المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر.

وتمثل هذه الوثيقة رؤية مجتمعية استراتيجية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية في تعزيز الاستدامة المؤسسية وفي مواجهة التحديات البيئية وتعزيز دور المنظمات الأهلية في مسارات التنمية المستدامة المختلفة.