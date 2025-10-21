نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في مصر وتحديث منتصف التعاملات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في مصر وتحديث منتصف التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في منتصف التعاملات، حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 55 جنيهًا، وفق آخر تحديث رسمي من الشعبة العامة للذهب. ويأتي هذا التراجع بعد عدة موجات من التقلبات في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 6600 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 5775 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 4950 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 46200 جنيه

سعر الذهب عالميًا:



سجل الذهب عالميًا نحو 4261 دولارًا للأوقية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية.

أسباب تراجع أسعار الذهب مؤخرًا:

تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه.

انخفاض الطلب على الذهب في الأسواق المحلية.

تأثير الأسعار العالمية للذهب وتذبذب الأسواق المالية.

تاريخ تقلبات أسعار الذهب:

شهد عيار 21 ارتفاعات ملحوظة خلال عام 2024 قبل أن يتراجع في فبراير 2024 لأسباب اقتصادية وارتفاع سعر الدولار.

مرت أسعار الذهب بفترات استقرار نسبي في الأشهر الأخيرة قبل موجات الانخفاض الأخيرة.

نصائح للمتعاملين مع الذهب:

متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب قبل الشراء أو البيع.

الانتباه للأسعار العالمية وأثرها على السوق المحلي.

استغلال الفترات التي يشهد فيها الذهب تراجعًا للشراء كفرصة استثمارية.



ويؤكد خبراء الاقتصاد أن انخفاض أسعار الذهب مؤخرًا قد يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الراغبين في الشراء بأسعار أقل قبل أي ارتفاع محتمل، خاصة مع توقعات بعض التحليلات الاقتصادية بعودة الذهب للارتفاع خلال الأشهر المقبلة نتيجة التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

كما يُنصح الأفراد الراغبون في شراء الذهب للمناسبات أو الهدايا بمراقبة حركة الأسعار اليومية، والاستفادة من فترات الانخفاض لشراء الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة، مع التأكيد على التعامل مع محلات الصاغة الموثوقة لضمان جودة المعدن وصحة الوزن والمصنعية.



