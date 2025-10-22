القيادة المركزية الأمريكية تكشف أهداف مركز التنسيق العسكري في إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن إنشاء "مركز التنسيق المدني-العسكري" في إسرائيل، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك ضمن خطة لتحقيق استقرار دائم في القطاع بعد حرب دامت عامين.

المركز يضم حوالي 200 من أفراد القوات الأمريكية ذوي الخبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن واللوجستيات والهندسة، ويقوده الفريق باتريك فرانك. وأكدت القيادة أن المركز لا يتضمن نشر قوات عسكرية في غزة، بل يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية.

قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، قال إن جمع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار في غزة أمر أساسي لانتقال سلمي، مشيراً إلى أن المركز سيضم قريبًا ممثلين من دول شريكة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات دولية.

كما أوضح البيان أن المركز سيتابع تنفيذ وقف إطلاق النار من خلال غرفة عمليات خاصة، ويعمل على تعزيز التخطيط المشترك بين القادة وأعضاء الفرق المختلفة.

بدوره، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن تفاؤله باستمرار اتفاق وقف النار، مؤكداً أن مسار السلام يتقدم رغم التحديات.