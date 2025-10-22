نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة حالات الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية.. اعرف الأعراض والعلاج وطرق الوقاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 24 تلميذًا مصابًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. والصحة تطمئن: الحالات مستقرة

شهدت مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بمحافظة المنوفية، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الجدري المائي بين طلاب الصف الخامس الابتدائي، بعدما تم تسجيل 12 حالة في البداية، ارتفع العدد لاحقًا إلى 24 حالة، وفقًا لمصادر بمديرية الصحة والتعليم بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية انتقلت إلى المدرسة فور رصد الحالات، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مع عزل الطلاب المصابين في منازلهم لحين تمام الشفاء، حرصًا على سلامة باقي التلاميذ.

ما هو الجدري المائي؟

الجدري المائي هو عدوى فيروسية يسببها فيروس يسمى الحماق النطاقي، وتؤدي إلى ظهور طفح جلدي يشبه البثور مصحوب بحكة شديدة، ويُعد الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة به، رغم إمكانية إصابة البالغين أيضًا.

المرض شديد العدوى، لكنه أقل انتشارًا حاليًا بفضل وجود لقاح فعال يقلل من احتمالات الإصابة والمضاعفات.

أعراض الجدري المائي:

تبدأ الأعراض عادة بعد فترة حضانة تمتد من 10 إلى 21 يومًا، وتشمل:

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة .

. إرهاق عام وآلام في المعدة مع فقدان الشهية.

مع فقدان الشهية. طفح جلدي مميز يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى باقي الجسم.

يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى باقي الجسم. بثور صغيرة مليئة بسائل شفاف أو أبيض تتحول إلى قشور خلال أيام.

تتحول إلى قشور خلال أيام. حكة شديدة في أماكن الطفح.

وعادة ما تختفي الأعراض خلال 10 إلى 14 يومًا، مع تحسن تدريجي للحالة.

طرق العلاج والتعامل المنزلي

أوضحت وزارة الصحة أن الجدري المائي يُشفى من تلقاء نفسه خلال أسبوع إلى أسبوعين، لكن هناك إجراءات بسيطة لتخفيف الأعراض:

استخدام كمادات باردة على مناطق الطفح لتقليل الحكة.

على مناطق الطفح لتقليل الحكة. قص أظافر الطفل لتجنب خدش الجلد وتجنب العدوى البكتيرية.

لتجنب خدش الجلد وتجنب العدوى البكتيرية. الاستحمام بالماء الفاتر دون فرك الجلد.

دون فرك الجلد. الحفاظ على ترطيب الجسم وتناول السوائل بكثرة.

وتناول السوائل بكثرة. الراحة التامة بالمنزل حتى زوال الطفح الجلدي تمامًا.

وفي الحالات الشديدة أو عند ظهور حمى مرتفعة، يجب زيارة طبيب الجلدية أو الأطفال فورًا لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.

طرق الوقاية:

الحصول على لقاح الجدري المائي ضمن التطعيمات الأساسية.

ضمن التطعيمات الأساسية. تجنب الاختلاط بالمصابين أثناء فترة العدوى.

أثناء فترة العدوى. الحرص على غسل اليدين باستمرار واستخدام أدوات شخصية منفصلة.

واستخدام أدوات شخصية منفصلة. تهوية الفصول الدراسية والمنازل بشكل جيد.

وأكدت وزارة الصحة أن تلقي اللقاح يقلل من خطر الإصابة بنسبة تفوق 90%، كما يجعل الأعراض أخف في حال الإصابة.

الجدري المائي مرض يمكن السيطرة عليه بسهولة إذا تم التعامل معه مبكرًا. الالتزام بالعزل المنزلي والنظافة الشخصية والتطعيم المنتظم هي خطوط الدفاع الأولى لحماية الأطفال ومنع انتشار العدوى في المدارس.