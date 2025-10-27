نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يهني النادي المصري وجماهيره بالصعود لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء اركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد التهنئة لمجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو علي رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين، وجماهير النادي عقب فوز الفريق على شقيقه الاتحاد الليبي، فى اللقاء الذى أقيم باستاد السويس الجديد مساء اليوم الأحد، فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.والصعود لدور المجموعات

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء لاعبى المصرى وجهازهم الفنى، والذى أسفر عن هدفى اللقاء، مما أسعد قلوب الآلاف من محبى المصرى ببورسعيد والذي يأتي امتدادا للأداء المتميز التي يقدمه الفريق في بطوله الدوري المصري.

واعرب اللواء محب حبشي ، عن رضاه التام عن اداء اللاعبين والسلوك الجماهيرى لمشجعى النادى البورسعيدي، الذين ساندوا الفريق بمدرجات استاد السويس، وكانوا قبل وأثناء وبعد اللقاء نموذجا للروح الرياضية.

وأكد المحافظ عن تقديره للقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة السويس ؛وعلى رأسهم اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس، واللواء حسام الدح مدير أمن السويس على مجهوداتهم لإنجاح اللقاء إداريا وأمنيا وتنظيميا، واستضافة النادى المصرى وجماهيره العاشقة لفريقها.