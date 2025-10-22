ماذا قال رئيس الوزراء عن وجود برامج حماية اجتماعية للمواطنين بعد زيادة أسعار السولار؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:36 مساءً - تحدث الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عن جهود الحكومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وهل سيكون هناك اتجاه لزيادتها الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أسعار المحروقات وخاصة السولار.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى اليوم الأربعاء، قائلا" أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تغطي فيها موارد الدولة نفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية."

وتابع أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيها، بينما يتم بيعه بـ17.5 جنيه فقط، ما يعني استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للمنتجات البترولية، موضحًا أن موازنة العام الحالي خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم الوقود، وتشمل هذه القيمة الزيادة الأخيرة في الأسعار.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تحقيق "الاتزان المالي"، بحيث تساهم عائدات بعض المنتجات في تغطية تكلفة منتجات أخرى، مؤكداً أن السولار له تأثير مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لذلك تدرس الحكومة بعناية الإجراءات المقبلة للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين.