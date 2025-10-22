رئيس الوزراء يصدر توجيهات عاجلة استعدادا لموسم فصل الشتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:36 مساءً - تستعد الحكومة لفصل الشتاء من خلال توجهات عاجلة للمحافظين، ويأتى فى مقدمة هذه التوجيهات التى كلف بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المحافظين.

1- التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات، والبنية الأساسية والتحتية وذلك لتلافى حدوث أى أزمات وما يؤثر فى حركة المرور، وأنشطة المواطنين.

2- ضرورة مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية.

3- الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة

4- اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة فى هذا الشأن، مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية.