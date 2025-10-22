نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس.. غدًا الخميس 23 أكتوبر شبورة كثيفة صباحًا وتحذير من ضباب الطرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين البرد والحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وموعد انكسار الموجة الحارة

الطقس.. غدًا الخميس 23 أكتوبر شبورة كثيفة صباحًا وتحذير من ضباب الطرق.. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غدًا الخميس 23 أكتوبر 2025، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت أن البلاد تشهد أجواء متقلبة بين برودة الصباح وحرارة النهار، في ظل سمات خريفية مميزة تشهدها أغلب المحافظات.

وقالت الهيئة إن العظمى في القاهرة الكبرى ستسجل 34 درجة مئوية، مع نسمات باردة في ساعات دوت الخليج وصباح اليوم، يليها ارتفاع ملحوظ في الحرارة مع سطوع الشمس، قبل أن تعود الأجواء للاعتدال مساءً.

حالة الطقس المتوقعة غدًا

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

وفي فترات المساء، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتصبح مائلة للبرودة آخر الليل، خاصة على المناطق الريفية والصحراوية.

الظواهر الجوية المصاحبة

من أبرز الظواهر التي ستؤثر على حركة الطرق غدًا، تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

وتشمل الشبورة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وقد يتسبب في بطء حركة المرور.

كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة، قد يصاحبها رذاذ خفيف في بعض المناطق الساحلية دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح، وتجنب السرعة الزائدة بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة الكثيفة.

كما أوصت بعدم التسرع في تخفيف الملابس بشكل كامل، خاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب نزلات البرد الناتجة عن تقلب درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأكدت الهيئة ضرورة متابعة التحديثات اليومية للتوقعات الجوية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء الذي تبدأ مقدماته مبكرًا في بعض المحافظات الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى 34° – الصغرى 21°

السواحل الشمالية

العظمى 30° – الصغرى 20°

شمال الصعيد

العظمى 35° – الصغرى 17°

جنوب الصعيد

العظمى 37° – الصغرى 22°

الإسكندرية

العظمى 32° – الصغرى 20°

السويس والفيوم

العظمى 34° – الصغرى 20°

الخريف ما زال يحتفظ بمفاجآته، بين ضباب الصباح وحرارة الظهيرة، لذلك يبقى الحذر واجبًا في القيادة والسفر خلال الساعات الأولى من اليوم.

ومع استمرار الارتفاع المؤقت في الحرارة، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد انكسار الموجة الحارة بداية الأسبوع المقبل مع نشاط رياح خفيف وانخفاض تدريجي في الدرجات العظمى.