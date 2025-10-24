الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرًا رسميًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجّهًا إلى أصحاب الشقق المغلقة في مختلف المحافظات ممن يمتلكون عدادات كهرباء سواء مسبقة الدفع أو تقليدية، بعدم تجاهل شحن العدادات أو سداد الفواتير المستحقة، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفع العداد وإنهاء التعاقد نهائيًا.

تنويه عاجل لكل شخص عنده شقة مقفولة الكهرباء تحذر.. اعرف التفاصيل

وشددت الشركة في منشورها على أهمية سداد المستحقات بشكل دوري ومنتظم، حتى في حال كانت الشقة مغلقة ولا يتم استهلاك الكهرباء بها، موضحة أن رسوم الاشتراك تُخصم شهريًا من كل عداد سواء كان مسبق الدفع أو قديم، مشيرة إلى أنه في حال تجاهل الدفع سيتم رفع العداد وإنهاء التعاقد مع المشترك.

تنويه عاجل لكل شخص عنده شقة مقفولة

وأكدت الشركة في منشورها أن “على المواطنين شحن عداد الكهرباء حتى في حال عدم استخدام الشقة”، موضحة أن رسوم الاشتراك تُخصم تلقائيًا من الرصيد لضمان استمرار الخدمة والحفاظ على تركيب العداد دون انقطاع.

كما أوضحت الشركة أنه في حال عدم استهلاك أي تيار كهربائي وإغلاق الشقة تمامًا بنهاية كل شهر، يتم خصم مبلغ تلقائي يُعرف باسم “المقروء صفر” تبلغ قيمته 9 جنيهات شهريًا، موضحة أن على المستخدمين التأكد من وجود هذا المبلغ في رصيد العداد مع بداية كل شهر لتغطية رسوم الاشتراك وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

تنبيه خاص لأصحاب العدادات بالتقسيط

ووجهت الشركة تحذيرًا لأصحاب الشقق الذين قاموا بتركيب عدادات مسبقة الدفع بنظام التقسيط على 24 شهرًا، بضرورة التأكد من وجود رصيد كافٍ يغطي مبلغ القسط الشهري بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، حيث يتم خصم القيمتين مع بداية كل شهر ميلادي بشكل تلقائي.

العدادات القديمة تحت المتابعة

وفيما يتعلق بأصحاب العدادات القديمة في الشقق المغلقة، أكدت الشركة أنه يتم إصدار فواتير شهرية لهم يجب سدادها بانتظام، مشيرة إلى أنه في حال تراكم أكثر من فاتورتين سيتم سحب العداد القديم واستبداله بعداد كودي مسبق الدفع، وذلك بعد تسديد جميع المديونيات المستحقة على المشترك.