نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:32 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:   

 

ضبط (عاملان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بإحدى السيدات ، وبحوزته (بندقية خرطوش– طبنجة صوت معدلة – طبنجة صوت – مبلغ مالى – المشغولات الذهبية المستولى عليها). 

 

ضبط (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،  وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهم سيئة النية (صاحبة مخزن خردة – مقيمة بمحافظة سوهاج) "تم ضبطها".

 

ضبط (شخصان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب  عدد (12) واقعة سرقة بذات الأسلوب" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سئى النية" (3 أشخاص– لإثنين منهم معلومات جنائية) تم ضبطهم ، وبحوزتهم (السيارات المستولى عليها ، أدوات تقطيع السيارات).

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

