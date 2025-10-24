وزارة الخارجية: مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها الـ80

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:32 مساءً - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف اليوم الجمعة، إن مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعم الجهود متعددة الأطراف لتحقيق السلام والأمن والتنمية لجميع الشعوب.

وأشار متحدث الخارجية - في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة أكس - إلى أن الأمم المتحدة تحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيسها، ثمانية عقود من العمل الدؤوب لتعزيز السلام والأمن الجماعي والتنمية المستدامة.

ورصد - بالأرقام - حجم التعاون بين مصر والمنظمة على مدى الثمانين عاماً؛ حيث حصلت مصر على عضوية مجلس الأمن ست مرات، كما يصل عدد مكاتب الأمم المتحدة في مصر إلى 38، فضلا عن مشاركة 1199 من الأفراد المصريين فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما يبلغ عدد المصريات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام 102، وتحل مصر في الترتيب السابع عالمياً في عدد الخبراء العسكريين في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما تحل في المرتبة الـ 13 عالمياً في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.