مصر بقيادة الرئيس السيسي تعيد ترسيخ انتمائها الإفريقي.. مشروع الآبار بأوغندا نموذجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:32 مساءً - تتجدد ملامح الانتماء الإفريقى فى السياسة الخارجية المصرية، حيث وضعت القيادة السياسية القارة السمراء فى قلب أولويات الدولة، إدراكاً لما تمثله من عمق استراتيجى وإنسانى لمصر، ولما تمتلكه من فرص تنموية واعدة تحتاج إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات.

وحرص السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى مند عام 2014، على أن تكون عودة مصر إلى إفريقيا عودة فاعلة ومؤثرة، تقوم على التنمية المشتركة لا على الشعارات، وعلى المشروعات التي تحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطن الإفريقي.

وفي هذا الإطار، أصبحت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية أحد الأذرع التنفيذية البارزة لهذه الرؤية، عبر تمويل وإدارة مشروعات تنموية في مختلف دول القارة تعكس روح التضامن والمسئولية المشتركة.

ومن بين هذه المشروعات، يبرز المشروع المصري لحفر 75 بئرا للمياه الجوفية في أوغندا، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، بهدف توفير مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين الأوغنديين في المناطق النائية التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للاستخدام.

وجاء هذا المشروع في إطار التعاون الفني بين مصر وأوغندا، وبمشاركة فعالة من وزارة الموارد المائية والري المصرية وبعثة الري المصرية في أوغندا؛ ليعكس التكامل بين الجهدين الحكومي والفني في خدمة الأهداف الإنسانية والتنموية المشتركة في القارة الإفريقية؛ حيث جرى تجهيز الآبار بمضخات يدوية وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية لضمان استدامة التشغيل، وتراوحت أعماقها بين 20 و30 مترا، لتأمين وصول المياه الجوفية النقية.

ويخدم كل بئر نحو مائة أسرة، أي حوالي 800 فرد، مما وفر مصدر مياه دائم وآمن وساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية داخل المجتمعات المحلية.

ويجسد هذا المشروع البعد الإنساني في السياسة المصرية تجاه القارة الأم، ويؤكد أن ما يجري على الأرض في دول حوض النيل ليس مجرد تعاون فني، بل تجسيد عملي لرؤية شاملة أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوامها الشراكة من أجل التنمية، والانتماء من أجل المستقبل، لتبقى مصر كما كانت دائماً قلب إفريقيا النابض وسندها وقت الحاجة.