الرياض - كتبت رنا صلاح - نفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف منحة استثنائية بقيمة 2000 جنيه لأصحاب المعاشات، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

صرف 2000 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد.. قرار الحكومة يحسم الجدل

وأكدت الهيئة في بيان رسمي اليوم أن أي قرارات تتعلق بزيادات أو منح جديدة لأصحاب المعاشات تُعلن فقط عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الصفحة والموقع الرسمي للهيئة أو عبر البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، محذّرة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات مضللة.

تحذير رسمي لأصحاب المعاشات

وأوضحت أن تداول هذه الأخبار الكاذبة خلال الساعات الأخيرة تسبب في حالة من القلق والارتباك بين أصحاب المعاشات، وهو ما دفعها لإصدار بيان عاجل لتوضيح الحقائق، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على دعم هذه الفئة من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

تطبيق الزيادات السنوية المنصوص عليها قانونًا.

صرف العلاوات الاستثنائية للفئات الأكثر احتياجًا.

تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل عمليات الاستعلام والصرف إلكترونيًا.

تنويه هام للمستفيدين من منظومة المعاشات