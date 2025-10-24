اللجنة المصرية فى غزة تقود أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالى القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - حركت اللجنة المصرية في قطاع غزة، أكبر قافلة مساعدات من جنوب غزة إلى شمال القطاع المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية برا وبحرا وجوا منذ أكتوبر 2023.

بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين الفلسطينيين المتضررين في شمال قطاع غزة، دخلت مئات الشاحنات إلي شمال القطاع، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى التي بدأت خطه الدعم الإنساني لسكان شمال القطاع بعد توقف الحرب.

وتحمل الشاحنات مواد إغاثية متنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة، ووقود ومستلزمات طبية وسلال غذائية ودقيق.

وقد أعلن الهلال الأحمر المصري أن قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 57، التى شرعت بالدخول أمس الخميس إلى قطاع غزة، تحمل مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وذكر بيان للهلال الأحمر أن قافلة «زاد العزة» حملت في يومها الـ 57، أكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية عاجلة، تضمنت أكثر من 2400 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 2000 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1800 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.