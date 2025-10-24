الزمالك يواجه ديكيداها في إياب الكونفدرالية ضمن منافسات دور الـ32

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - يخوض فريق الزمالك مواجهة الإياب أمام نظيره ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء وسط مفاجأة فنية تتمثل في غياب لاعب الارتكاز الدفاعي "مركز 6" عن قائمة الفريق، بعدما استبعد الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الثلاثي محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع من القائمة المشاركة في المباراة.

وقد يلجأ المدير الفني لتجربة بعض الحلول البديلة في هذا المركز من خلال الاعتماد على سيف جعفر أو محمد السيد في دور الارتكاز، ضمن محاولاته لتجربة أكثر من طريقة لعب قبل دخول مراحل الحسم في البطولة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كاسحًا على ديكيداها بسداسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي، ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل مباراة الليلة التي يسعى خلالها لتأكيد تأهله إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

ويفتقد الزمالك فى المباراة كلاً من: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، آدم كايد، ناصر منسي، صلاح مصدق، المهدي سليمان، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد ربيع، ومحمود جهاد.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها اليوم كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.