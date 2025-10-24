الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن انقطاع مياه الشرب غدًا السبت عن مركز ومدينة بني سويف لمدة 18 ساعة متواصلة، تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة فجر الأحد، وذلك بسبب تنفيذ أعمال تطوير كوبري الشاملة وتعديل مسارات المرافق في المنطقة.

لمدة 18 ساعة.. انقطاع المياه عن هذه المناطق غدًا السبت وتنويه هام من الشركة

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الانقطاع يأتي ضمن خطة ربط المسار البديل لخط المياه الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول، في المنطقة الممتدة من أمام مديرية التنظيم والإدارة وحتى المزلقان المقابل لمديرية الطرق والنقل، وهو ما يستلزم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت الشركة أن الانقطاع لن يشمل قرى وعزب شرق النيل بمركز بني سويف، إضافة إلى قرى الحلابية، تزمنت الشرقية، جزء من باروط، باها العجوز، حاجر بني سليمان، نزلة السعادنة، أبشنا، جزء من بليفيا، وقرية رياض باشا وعزب قرية نعيم.

تنويه هام من شركة المياه

ودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف المواطنين إلى تخزين احتياجاتهم من المياه مسبقًا لتفادي أي انقطاع مفاجئ، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية في المناطق المتأثرة عند الطلب، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن (125).