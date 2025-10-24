شاهد أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 07:36 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 18 إلى 24 أكتوبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات والملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة لقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية لبحث التعاون في إدارة وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج، حيث أكد أن ما يهم الحكومة الآن هو الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في عملية إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج، وتمت الإشارة إلى أن محفظة استثمارات الشركة في السوق المصرية تبلغ 350 مليون دولار، ويعمل بمصانعها حوالي 10 آلاف عامل.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية، حيث أكد سيادته سعي الدولة المستمر لتعظيم عوائد مختلف أصولها، من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وقد وصل إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانًا، أما محافظة الجيزة فقد تم حصر 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر في إطار "المشروع القومي لضبط النيل"، مؤكدًا الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، مُثمنًا جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المشروع يعني اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، مع متابعة الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الري بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل، مؤكدًا أن هناك أهمية خاصة لهذا المشروع، وحرصًا على اختيار أفضل الشركات لإدارته وتشغيله على أعلى مستوى عالمي، وتمت الإشارة إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لإقامة حفل كبير في "الأرينا" الموجودة بالحديقة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها رفع درجات الاستعداد القصوى لافتتاح المتحف المصري الكبير، والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية، والتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

كما التقى سيادته مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية والوفد المرافق لها لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة، حيث أكد أن العلاقات المصرية القطرية في أفضل مراحلها الآن، وأن البلدين شهدا تعاونًا وثيقًا في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، وأوضح سيادته أن التعاون بين البلدين مستمر خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لاسيما ملف إدخال المساعدات الإنسانية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على وصول 30 ألف خيمة إيواء إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة قبل قدوم فصل الشتاء ضمن ما يزيد على 80 ألف خيمة إيواء ستدخل إلى القطاع تباعًا.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من مشروعات في إطار المرحلة الأولى، والإسراع في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

وقد تم توضيح أن عدد القرى التي تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرية من القرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولى، فيما بلغ عدد القرى التي تتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80% إلى 95%، 745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين 60% إلى 80%.

وشهدت الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر الحالي الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القرى المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعًا، واستلام 1427 مشروعًا في العديد من القطاعات.

والتقى رئيس الوزراء مع نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية (CITIC) لاستعراض فرص الشراكة الممكنة مع المجموعة في عدد من المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 5 ملايين م3 يوميًا، وذلك خلال 5 سنوات مع وجود خطة طموحة لوصولها إلى 10 ملايين م3 يوميًا.



كما رحب سيادته بعقد شراكة مع المجموعة لإقامة مصنع لها في مصر لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، معربًا عن استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة وإقامة الإنشاءات المدنية الخاصة بالمصنع.

وافتتح رئيس الوزراء مصنع شركة "أوبو" العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان في إطار خطة استثمارية تقدر بنحو 50 مليون دولار، وأكد أن المشاركة في الافتتاح تأتي تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تعمل على جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات، ويوفر المصنع 2000 فرصة عمل وينتج نحو 5 ملايين وحدة سنويًا.



وقد تمت الإشارة إلى نجاح مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، بسعة قصوى نحو 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون دولار.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث أشار إلى حرص فخامة رئيس الجمهورية على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بالمشروع، والذي من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، كما أكد سيادته على الاستمرار في توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة للمشروع، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقًا للجداول الزمنية المخططة.

والتقى رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية لاستعراض فرص الشراكة الممكنة في مجال تحلية مياه البحر، حيث أعرب عن تقديره للتعاون مع الشركة في الكثير من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن الشركة أثبتت أنها شريك موثوق بعد نجاحها في مشروعات الشراكة القائمة مع الحكومة.

كما أكد سيادته أن "أكوا باور" تبرز كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تحلية المياه، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة في إنشاء محطات لتحلية المياه، فضلًا عن توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين".