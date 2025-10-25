الطقس اليوم السبت 25-10-2025.. تحذير من الشبورة وتقلبات خريفية مفاجئة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 10:32 صباحاً - تتوقع الهيئة الوطنية للارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 25 أكتوبر، طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، حارا نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائلا للبرودة في آخره.

ويشهد الطقس شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.