وزير الموارد المائية والرى عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً -

تم عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية وموسم الامطار الغزيرة والسيول .

وأكد الدكتور سويلم على إستمرار الوزارة فى إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والإعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، إعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، ومتابعه القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة فى ضوء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات، والقدرة الإستيعابية للشبكة وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية .

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها و وحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ .

و وجه سيادته بإستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الإحتياجات ومتطلبات تلك الفترة .

كما أكد سيادته على مواصلة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة المعنية .