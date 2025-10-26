نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفوعة الأجر.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية اعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك وفقًا لقرار رسمي صادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح مجلس الوزراء أن الإجازة ستكون ليوم الافتتاح فقط، وليست إجازة سنوية متكررة، وجاء القرار لتنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى، وكذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة فعاليات الافتتاح التاريخي الذي يترقبه العالم أجمع.

توجيهات الرئيس السيسي

جاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح، حيث تابع الرئيس الاستعدادات النهائية للاحتفالية الكبرى.

وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بأن يكون يوم الافتتاح إجازة رسمية في الدولة تقديرًا لأهمية الحدث وحرصًا على تسهيل تنظيم الفعاليات واستقبال الوفود الدولية المشاركة.

الفئات المشمولة بالإجازة

ووفقًا للقرار، تُمنح الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافةً إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.