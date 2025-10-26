نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بشركة النصر للبترول بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمصفاة تكرير شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مصافي التكرير وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية الوطنية.

وخلال الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير المصفاة وزيادة القدرة الإنتاجية لهذه المنشأة التاريخية التي تُعد من أقدم المصافي في مصر والمنطقة، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1911.

مشروع ذو مردود اقتصادي وبيئي كبير

استمع الدكتور مدبولي إلى شرح من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أوضح أن المشروع يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا مهمًا من خلال استرجاع الغازات الناتجة عن وحدات الإنتاج بدلًا من حرقها، ما يسمح بإنتاج البوتاجاز ومادة النافتا اللازمة لتصنيع البنزين عالي الأوكتان.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعزز القيمة المضافة في قطاع التكرير، ويُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن التنفيذ تم بأيادٍ مصرية خالصة عبر شركة بتروجت كمقاول عام للمشروع، بفضل خبراتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مصر وخارجها.

النصر للبترول.. تاريخ عريق وطاقة إنتاجية ضخمة

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة تمتلك خمس وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 7.7 مليون طن سنويًا، تُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز والسولار والكيروسين ووقود الطائرات والمازوت والأسفلت.

وأضاف أن دخول الوحدة الجديدة لاسترجاع الغازات إلى الخدمة بتكلفة 1.1 مليار جنيه وطاقة 340 ألف طن سنويًا، يسهم في زيادة إنتاج البوتاجاز والنافتا بجودة عالية، دعمًا للتنمية المستدامة وجهود الحفاظ على البيئة.

السويس.. قلعة صناعية بترولية

أكد وزير البترول أن محافظة السويس تعد إحدى أهم القلاع الصناعية البترولية في مصر، إذ تضم منشآت استراتيجية تساهم في إمداد السوق المحلي بالمنتجات البترولية وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.

كما وجه الشكر إلى العاملين بقطاع البترول وشركة النصر للبترول على جهودهم المخلصة وروح الفريق التي انعكست على تطوير الأداء وتعزيز الإنتاج الوطني.