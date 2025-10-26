العالم اليوم - الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء يمنية بعد 5 سنوات في السجن

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء يمنية بعد 5 سنوات في السجن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 02:25 مساءً - أطلقت جماعة الحوثي سراح عارضة أزياء يمنية، بعدما أمضت نحو 5 سنوات في السجن، حسبما أفاد محاميها ومصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، الأحد.

واعتقلت انتصار الحمادي (23 عاما) في 20 فبراير 2021 في صنعاء، أثناء توجهها مع صديقة لجلسة تصوير، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات في الدرجة الأولى والاستئناف.

ودينت الحمادي بتهم "الدعارة" و"تعاطي المخدرات"، وهي "اتهامات كاذبة ومساس بحريات النساء"، وفقا لمحاميها ومنظمات غير حكومية.

وصرح محاميها خالد الكمال لـ"فرانس برس"، الأحد، قائلا: "تم الإفراج مساء أمس (السبت) عن انتصار الحمادي وهي الآن في منزلها".

وأوضح أن "انتصار كانت تعاني أمراضا عدة وحالتها تدهورت نتيجة الظلم الذي تعرضت له"، علما أنها حاولت الانتحار في سجنها في 2021، بحسب منظمات حقوقية.

وكانت الحمادي، المولودة لأم إثيوبية وأب يمني، تقوم بانتظام بجلسات تصوير لمصممي أزياء محليين، وتشارك متابعيها الصور على "إنستغرام" و"فيسبوك"، حيث تحظى بآلاف المتابعين.

ونشرت عشرات الصور على الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو سروال جينز أو سترة جلدية، وارتدت في بعض صورها الحجاب وفي أخرى ظهرت من دون غطاء للرأس.

ويفرض الحوثيون، الذين يسيطرون على قسم كبير من أراضي اليمن، قيودا صارمة على النساء.