نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم القلق أو الانزعاج في حال ملاحظة انبعاث رائحة غاز طبيعي في نطاق شارع كفر طهرمس مع شارع الملكة اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، وذلك في ضوء ما ورد من إخطار من غرفة الطوارئ المركزية بشركة الغاز إلى غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة بشأن تنفيذ أعمال صيانة مبرمجة بالشبكة في الموقع المشار إليه، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وتؤكد محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة أفادت أن الأعمال تتم وفق أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة المهنية، دون أي تأثير على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن انبعاث الرائحة خلال فترة العمل أمر طبيعي ومؤقت لحين انتهاء إجراءات الصيانة.

وتُطمئن محافظة الجيزة المواطنين بأن جميع الجهات المختصة تتابع تنفيذ الأعمال ميدانيًا لضمان سيرها بأمان، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لشبكات الغاز للحفاظ على كفاءة التشغيل وسلامة المواطنين.