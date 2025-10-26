الرياض - كتبت رنا صلاح - نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة القنطرة غرب ومدينة فايد.

الصحة بالإسماعيلية تغلق 10 منشآت مخالفة وتنذر 9 أخرى خلال حملة بالقنطرة غرب وفايد

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة”، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة شملت المرور على 78 منشأة طبية خاصة، تضمنت معامل تحاليل، مراكز طبية، حضانات، 9 عيادات خاصة، عيادتين تخصصيتين، مركز أشعة، محل بصريات وعددًا من التخصصات الأخرى.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إنذار 9 منشآت لتلافي الملاحظات التي تم رصدها، واستصدار قرارات غلق لـ10 منشآت طبية مخالفة لعدم وجود تراخيص مكانية، إلى جانب رصد مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى، وعدم تطبيق إجراءات الفصل الآمن للنفايات الطبية. كما تم تحرير محضرين لإعدام أدوية منتهية الصلاحية داخل منشأتين طبيتين.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الحملة نفذت تحت إشراف إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة هبة طه، وضمت في عضويتها كلًا من: الدكتورة نهال أحمد، الدكتورة إيمان محمد، الدكتورة سمر محمد، والدكتورة آية عبد الناصر.

وأكدت “مصطفى” أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.