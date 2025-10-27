هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - خرائط وتوقعات الأمطار

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط وتوقعات فرص الأمطار على مدار اليوم الإثنين، حيث يتوقع خبراء الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة ومناطق متفرقة.

فرص الأمطار على القاهرة

وحول احتمالية وجود فرص أمطار على القاهرة الكبرى ، كشف خرائط الطقس عن عدم وجود أى احتمالات لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة وعلى مدار اليوم رغم السحب المنخفضة والمتوسطة التى تحجب أشعة الشمس.

ويشهد اليوم الإثنين 27 أكتوبر، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبري:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 29

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 18 العظمى 29

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 29

مدن السواحل الشمالية:



- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 العظمى 28

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 37

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 22 والعظمى 36