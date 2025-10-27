الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى جمهورية مصر العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

- السيدة/ ريتا فيكتوريا هيرنتشار .. سفيرة المجر.

- السيد/ إيواى فوميو … سفير اليابان.

- السيد/ عامر شوكت … سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

- السيد/ ماكينتو سيباستياو لوبيز ... سفير جمهورية أنجولا.

- السيد/ منير سيسى ... سفير جمهورية غينيا.

- السيدة/ لويز اليزابيت سيرل ... سفيرة نيوزيلندا.

- السيد/ ميهاو موركوتشينسكى .. سفير جمهورية بولندا.

- السيد/ سوريش كيه ريدى ...سفير جمهورية الهند.

- السيد/ لارس بو موللر ... سفير مملكة الدنمارك.

- السيدة/ لوس ايلينا مارتينيز كاساب ... سفيرة جمهورية كولومبيا.

- السيد/ يفغينى سوبوليفسكى ... سفير جمهورية بيلاروس.

- السيد/ مارك ادوارد برايسون - ريتشاردسون ... سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

- السيد/ أريك بيرجير هوسم ... سفير مملكة النرويج.

- السيد/ نجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

- السيد/ ايدن انتوني أوهارا... سفير ايرلندا.

- السيد/ نيكولوز ابخازافا... سفير جورجيا.

- السيد/ حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي … سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

- السيد/ سيرخيو رومان كارانثا فورستر… سفير مملكة إسبانيا.

- السيد/ أجوستينو باليزى… سفير الجمهورية الإيطالية.

- السيد/ هنرى ب. فانبوله… سفير جمهورية ليبيريا.

- السيد/ كريستيان مولر ... سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج).

- السيدة/ تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا ... سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا).

- السيدة/ دانييلا روتوندارو… سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما).

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات. كما أعرب سيادته عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكداً التزام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين.