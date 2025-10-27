الجامعة العربية تشارك في اجتماع دولي بالرياض لدفع تنفيذ حل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين، الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية أن الاجتماع، الذي جاء برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، بحث سُبل تحويل إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز فرص تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كما تضمن اللقاء مناقشة آليات دعم السلطة الفلسطينية، وتنسيق الجهود الإنسانية في قطاع غزة، بهدف الوصول إلى سلام مستدام قائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية حراكًا دبلوماسيًا متجددًا عقب تصاعد التوترات في الأراضي المحتلة، ومساعي المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام المتعثر منذ سنوات. وقد أُعلن عن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كإطار دولي يهدف إلى توحيد الجهود السياسية والإنسانية لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

و تسعى الجامعة العربية إلى توحيد الموقف العربي تجاه تطورات القضية الفلسطينية، والعمل على تنسيق الجهود مع الأطراف الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج والأمم المتحدة لضمان أن تكون رؤية حل الدولتين مرجعًا أساسياً لأي عملية سياسية مستقبلية