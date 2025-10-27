نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرًا جديدًا بينهم باكستان والهند والإمارات وإسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مراسم رسمية جرت بمقر رئاسة الجمهورية.

وضمّت قائمة السفراء الجدد ممثلين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينهم سفراء باكستان والهند والإمارات وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان والمجر والدنمارك والنرويج، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محند الشناوي، أن الرئيس السيسي رحّب بالسفراء الجدد المعتمدين لدى القاهرة، مشيدًا بعلاقات مصر المتميزة مع دولهم، ومؤكدًا حرص الدولة على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس أعرب عن خالص تمنياته للسفراء بالتوفيق في أداء مهامهم الدبلوماسية، مؤكدًا التزام مصر بتقديم الدعم الكامل لتسهيل عملهم، بما يسهم في تعميق أواصر الصداقة والتعاون بين القاهرة وعواصمهم.

قائمة السفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للرئيس السيسي

تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وهم:

السيدة ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفيرة المجر.

السيد إيواي فوميو، سفير اليابان.

السيد عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

السيد ماكينتو سيباستياو لوبيز، سفير جمهورية أنجولا.

السيد منير سيسي، سفير جمهورية غينيا.

السيدة لويز إليزابيت سيرل، سفيرة نيوزيلندا.

السيد ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا.

السيد سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند.

السيد لارس بو موللر، سفير مملكة الدنمارك.

السيدة لوس إيلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا.

السيد يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروس.

السيد مارك إدوارد برايسون - ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

السيد أريك بيرجير هوسم، سفير مملكة النرويج.

السيد نجوين نام دوونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

السيد إيدن أنتوني أوهارا، سفير أيرلندا.

السيد نيكولوز أبخازافا، سفير جورجيا.

السيد حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

السيد سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا.

السيد أجوستينو باليزي، سفير الجمهورية الإيطالية.

السيد هنري ب. فانبوله، سفير جمهورية ليبيريا.

السيد كريستيان مولر، سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج).

السيدة تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا، سفيرة جمهورية نيكاراجوا (مقيمة في تركيا).

السيدة دانييلا روتوندارو، سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما).