نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يؤكد رغبته في الترشح لولاية ثالثة ويرفض سيناريو رئاسة نائبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، حيث صرح للصحفيين أثناء توجهه إلى اليابان بأنه "يرغب بشدة في ذلك"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول نواياه السياسية المستقبلية.

وقال ترامب خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية، ضمن جولته الآسيوية، إنه لم يفكر في الأمر بعمق بعد، لكنه أشار إلى تمتعه بأعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي، مؤكدًا أن لدى إدارته "أشخاصًا جيدين للغاية" يمكنهم قيادة المرحلة المقبلة.

وذكر ترامب نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كمرشحين محتملين لخوض الانتخابات، مضيفًا: "أعتقد أنه إذا شكلا فريقًا فسيكون لا يُقهر"، مشيرًا إلى أن كليهما يحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب الجمهوري.

وعند سؤاله عما إذا كان لا يستبعد ترشحه شخصيًا، قال ترامب: "عليكم أن تخبروني أنتم"، في إشارة إلى أنه لا يستبعد الفكرة تمامًا، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي لا يمتلك نفس القوة والكوادر التي يمتلكها الجمهوريون.

كما رفض ترامب سيناريو مقترحًا طرحه بعض المقربين منه، يقضي بأن يترشح نائبه فانس للرئاسة ثم يتنازل عن المنصب له لاحقًا، وعلق قائلًا: "الناس لن يعجبهم ذلك، إنها فكرة غير مقبولة ولن تكون صحيحة".

وكان مستشاره السابق ستيف بانون قد صرح مؤخرًا بأن هناك خطة محتملة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2028 عبر هذا السيناريو، غير أن ترامب نفى التفكير في مثل هذا الترتيب حاليًا، مؤكدًا أن لديه "مجموعة رائعة من الأشخاص" ضمن إدارته.