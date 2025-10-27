العالم اليوم - غوتيريش يعتبر معارك الفاشر "تصعيدا مروعا للنزاع" في السودان

انتم الان تتابعون خبر غوتيريش يعتبر معارك الفاشر "تصعيدا مروعا للنزاع" في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 أكتوبر 2025 04:08 مساءً - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، من "تصعيد مروّع للنزاع" في السودان، غداة إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الفاشر المُحاصرة، آخر معاقل الجيش في غرب السودان.

وأعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، آخر مدينة كبيرة كانت بين أيدي الجيش، وذلك بعد حصار استمرّ أكثر من عام.

وقال غوتيريش ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في ماليزيا "يشكّل ذلك تصعيدا في النزاع"، مضيفا أن "مستوى المعاناة التي نشهدها في السودان لا يمكن تحمّله".

وأعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، سيطرتها عل الفرقة السادسة، مقر قيادة الجيش وآخر معاقله في مدينة الفاشر وإقليم دارفور غربي السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها ستعمل بالتنسيق مع حكومة تحالف "تأسيس" على توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

ولم يصدر الجيش السوداني بيانا بعد بشأن الوضع الحالي.

ومنذ اندلاع حرب السودان في منتصف أبريل 2023، ظلت الفاشر محورا لقتال عنيف راح ضحيته الآلاف من المدنيين والعسكريين.

وحاصرت قوات الدعم السريع المدينة على مدار 18 شهرا، حيث تقاتل الجيش وفصائل أخرى موالية له.