نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرر إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بجنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ فرضها في السابع من أكتوبر 2023، عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس.

وأكدت التقارير أن القرار جاء بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيًا في المناطق الجنوبية، خاصة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قوات جيش الاحتلال التابعة للقيادة الجنوبية لا تزال متمركزة في مواقعها وفقًا لبنود الاتفاق المبرم مع الفصائل الفلسطينية.

وحذر كاتس أفراد حركة حماس المتحصنين في الجهة الشرقية من الخط الأصفر، والذي يمثل نحو 53% من قطاع غزة الخاضع حاليًا للسيطرة الإسرائيلية، من البقاء في مواقعهم، داعيًا إلى إخلائها فورًا، وإلا سيتعرضون للاستهداف المباشر.