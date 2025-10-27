نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يمنع وفد حركة فتح من عبور معبر الكرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وفدًا من قيادات حركة فتح من مغادرة الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة "جسر الكرامة"، وذلك أثناء توجههم إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت مصادر فلسطينية لموقع "أمد للإعلام" أن الوفد كان في طريقه للمشاركة في احتفالية مخصصة لتكريم وتهنئة الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم مؤخرًا.

وضم الوفد كلًا من محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، وعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، حيث أكدت المصادر أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بمنعهم من السفر، بل هددت بسحب بطاقات "كبار الشخصيات" (VIP) الخاصة بهم في حال أصروا على مغادرة البلاد، ما أجبرهم على العودة من المعبر.