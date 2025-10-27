ضبط المتهم بالبلطجة وتهديد آخر بسلاح أبيض في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 05:17 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاح أبيض وممارسة أعمال البلطجة تجاه آخر بإحدى المناطق بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بالجيزة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 / الجارى أثناء سيره بأحد الشوارع بالجيزة حدثت مشادة بينه وبين شخص آخر لرفضه توصيله بالمركبة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإستولى منه على مبلغ مالى وتدخل المارة للفض بينهما وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لوجود علاقة جيرة بينهما.

أمكن ضبط الأخير (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) وبحوزته (فرد خرطوش - سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.