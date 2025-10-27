العالم اليوم - مسعد بولس: تفاؤل أميركي بحل نهائي لقضية الصحراء

انتم الان تتابعون خبر مسعد بولس: تفاؤل أميركي بحل نهائي لقضية الصحراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 أكتوبر 2025 08:24 مساءً - قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج"، إن الولايات المتحدة تبدي تفاؤلا بشأن التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.

وذكر بولس: "حين سيكون هناك حل دائم لقضية الصحراء سيصبح حل الخلاف بين الجزائر والمغرب أسهل بكثير".

وأضاف: "يوم الخميس (30 أكتوبر) سيكون هناك استحقاق بمجلس الأمن يتعلق بالصحراء، وهذا الاستحاق مهم جدا.. نحن نعمل مع جميع الشركاء والحلفاء ولاسيما المغرب والجزائر للتوصل إلى قرار بمجلس الأمن يرضي الجميع قدر الإمكان.. ونحن نعلم أنه ليس من السهل إرضاء الجميع".

وتابع: "نعمل مع جميع الأطراف في مجلس الأمن للتوصل إلى لغة تقرب وجهات النظر قدر الإمكان وصولا إلى المرحلة الثانية، والتي تتعلق بالحل الشامل بين البلدين".

وأوضح: "كل القضايا قابلة للبحث، خاصة فيما يتعلق بتمديد ولاية المينورسو".

وبشأن موقف واشنطن، أبرز بولس: "موقف الولايات المتحدة وترامب واضح جدا بموضوع الصحراء.. ترامب اعترف بسيادة المغرب على الصحراء ضمن طرح الحكم الذاتي.. سيادة المغرب على صحرائه بالنسبة لترامب وواشنطن لا رجعة فيها.. الطرح المغربي بشأن الصحراء، نعتبره أفضل طرح".

وأكد أن "المغرب مع الأفكار البناءة ضمن مقترح الحكم الذاتي"، مضيفا "نحن متفائلون بشأن قضية الصحراء".

وأردف قائلا: "متفائلون لأننا نعرف أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر أننا قادرون على التوصل إلى حل نهائي وسريع، ونعرف أيضا أن الجزائريين منفتحون على هذا النقاش البناء.. من هنا يأتي التفاؤل".