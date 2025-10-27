نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحليل طبي جديد لإمام عاشور بعد تحسن حالته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.