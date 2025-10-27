الارشيف / الرياضة

عاجل.. تحليل طبي جديد لإمام عاشور بعد تحسن حالته

أحمد جودة - القاهرة -  أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

