شرم الشيخ تشهد انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للإنتوساي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 05:17 مساءً - انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال المجلس التنفيذي 79للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية أعضاء المجلس التنفيذي، وذلك تمهيدًا لانعقاد الدورة الخامسة والعشرين للإنكوساي (INCOSAI 25)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وباستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويترأس اجتماعات المجلس التنفيذي79 فيتال دوريجو، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل، وبمشاركة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري (النائب الأول للإنتوساي)، والدكتور حسام العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية (النائب الثاني للإنتوساي)، والدكتورة مارجيت كراكر، رئيس محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام لمنظمة الإنتوساي.

وتتناول الاجتماعات مناقشة وعرض القرارات والتوصيات المزمع المصادقة عليها في الإنكوساي 25، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحد التوجهات المهنية داخل المجتمع الرقابي الدولي؛ كما تهدف إلى تأمين القيادة الاستراتيجية الرشيدة وضمان استمرارية العمل وتماسك المبادرات المهنية، إلى جانب مناقشة التقارير الدورية الصادرة عن كيانات الإنتوساي، وفي مقدمتها لجان الأهداف الاستراتيجية، والأمانة العامة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، والمجلة الدولية للمراجعة الحكومية IJGA، والمنظمات الإقليمية.

ويُعقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 2025)، المقرر انعقاده في 29 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من قادة وأعضاء الأجهزة العليا للرقابة من مختلف الدول الأعضاء.

ويُعد الإنكوساي (INCOSAI) الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل منظمة الإنتوساي، ويُعقد كل ثلاث سنوات بمشاركة الأجهزة العليا للرقابة من دول العالم؛ ويُعتبر المؤتمر منصة عالمية لبحث الموضوعات الفنية ذات الأولوية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة العامة.

وجدير بالذكر أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، ستتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، خلال افتتاح فعاليات الإنكوساي الخامس والعشرين.