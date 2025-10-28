طقس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر مائل للبرودة.. تعرف على حالة الطقس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما يشهد طقس اليوم شبورة مائية من 9:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتظهر حالة الطقس اليوم بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-10-2025:

حالة الطقس فى القاهرة

- العظمى 29 درجة.

- الصغرى 20 درجة.

حالة الطقس فى الإسكندرية

- العظمى 28 درجة.

- الصغرى 19 درجة.

حالة الطقس فى مطروح

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 19 درجة.

حالة الطقس فى سوهاج

- العظمى 34 درجة.

- الصغرى 18 درجة.

حالة الطقس فى قنا

- العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.

- حالة الطقس فى أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.