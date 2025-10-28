انطلاق شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من ساحة ميناء رفح البرى بالجانب المصرى، متجهة إلى قطاع غزة عبر معبرى كرم أبو سالم والعوجة

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الشاحنات محملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإيوائية ، أضافة الى المواد البترولية كالسولار والغاز .