نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قناة السويس تنجح في إنقاذ ناقلة نفط جانحة دون تأثر حركة الملاحة.. الفريق أسامة ربيع: “الإنقاذ تم خلال 30 دقيقة والملاحة منتظمة من الاتجاهين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح ناقلة النفط "KOMANDER" أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، مؤكدًا أن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بالحادث.

وأوضح رئيس الهيئة أن الواقعة حدثت ظهر اليوم عند الكيلو متر 47 ترقيم قناة، بعد تعطل ماكينات الناقلة مما تسبب في جنوحها مؤقتًا خلال العبور، ليتم التدخل الفوري من فرق الإنقاذ التابعة للهيئة.

استجابة فورية بخمس قاطرات لإنقاذ الناقلة

فور تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بالعطل، تم الدفع بخمس قاطرات تابعة للهيئة، وهي:

القاطرة محمد بشير

القاطرة مساعد ٤

القاطرة بورسعيد ٣

القاطرة سويس ١

القاطرة نبيل الهلالي

وتم تنفيذ أعمال الشد والإنقاذ اللازمة لإعادة تعويم الناقلة، بمشاركة القاطرة عزت عادل التي تولت مهام القطر بعد انتهاء التعويم.

عملية الإنقاذ تمت خلال 30 دقيقة فقط

وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود الإنقاذ لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة، حيث نجحت القاطرات في التعامل مع الموقف وإنهائه تمامًا في الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن تم بدء قطر الناقلة بواسطة القاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن إلى منطقة البحيرات لاستكمال الفحص الفني.

وأكد أن حركة الملاحة بالقناة عادت إلى طبيعتها فور الانتهاء من العملية، ما يعكس الجاهزية العالية وكفاءة فرق العمل في التعامل مع الطوارئ البحرية.

مواصفات ناقلة النفط “KOMANDER”

الطول: 274 مترًا

العرض: 48 مترًا

الحمولة: 80 ألف طن

وتُعد من السفن العملاقة التي تعبر قناة السويس ضمن القوافل اليومية، وهو ما يبرز قدرة القناة على التعامل مع مختلف أنواع السفن وأحجامها بكفاءة عالية.

الفريق ربيع يوجّه رسالة طمأنة للعالم

وجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة إلى المجتمع الملاحي الدولي، مؤكدًا أن قناة السويس قادرة على إدارة المواقف الصعبة والتعامل مع طوارئ الملاحة بكفاءة واقتدار، بفضل ما تمتلكه من كفاءات بشرية مدرَّبة وأسطول بحري متطور وإمكانيات فنية عالية.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك خبرات تراكمية كبيرة في مجال القطر والإنقاذ البحري تجعلها دائمًا جاهزة لأي طارئ، بما يحافظ على انتظام حركة التجارة العالمية عبر القناة.

انتظام حركة الملاحة بالقناة

أكد البيان أن حركة الملاحة اليوم تسير بشكل طبيعي، حيث تشهد القناة عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن، ما يعكس استمرار الثقة العالمية في كفاءة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي للتجارة الدولية.