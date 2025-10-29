نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي في كأس الرابطة الإنجليزية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم بوابة “دوت الخليج الإلكترونية” خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (Carabao Cup)، لموسم 2025 / 2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة بين فريقين يسعيان إلى مواصلة المشوار نحو اللقب.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وسوانزي اليوم

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، معقل السيتيزنز، وسط أجواء حماسية منتظرة من جماهير الفريق السماوي التي تطمح في رؤية فريقها يستعيد نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان

10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق وقطر والبحرين والأردن وسوريا والكويت ولبنان وفلسطين

9:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

8:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

7:45 مساءً بتوقيت موريتانيا

وسيتم نقل المباراة عبر البث المباشر في موقعنا قبل انطلاقها بدقائق، لتتمكن الجماهير من مشاهدة اللقاء دون انقطاع وبجودة عالية.

مشوار مانشستر سيتي قبل مواجهة سوانزي

يدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وهو يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل، وهي الخسارة التي جمدت رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس.

ويأمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، مستغلًا هذه المواجهة في كأس الرابطة لإعادة الثقة إلى لاعبيه وتجربة بعض العناصر الاحتياطية، خاصة مع ضغط المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

المدرب المعروف بخططه المبتكرة سيعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، حيث من المنتظر أن يمنح الفرصة للاعبين مثل كالفين فيليبس، كول بالمر، وريكو لويس، مع إمكانية ظهور بعض الوجوه الجديدة من أكاديمية النادي.

وفي المقابل، من المتوقع أن يُبقي على بعض الأعمدة الأساسية على دكة البدلاء مثل إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين وفيل فودين، تحسبًا لأي طارئ في مجريات اللقاء.

طموحات سوانزي في تحقيق المفاجأة

أما فريق سوانزي سيتي، أحد أندية التشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي)، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه سلسلة نتائج إيجابية في الأسابيع الأخيرة من الدوري المحلي.

ويعلم المدرب مايكل داف جيدًا صعوبة مواجهة السيتي على ملعبه، لكنه أكد في تصريحات صحفية قبل اللقاء أن فريقه "سيقاتل بشجاعة" وأنه لا توجد مباريات مستحيلة في كرة القدم، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم الدافع لتقديم أداء قوي أمام أحد أقوى أندية العالم.

ويعوّل سوانزي على سرعة مهاجمه جيري ييتس وقدرات الجناح جوش كايزر في استغلال المساحات خلف دفاع مانشستر سيتي، كما يطمح الفريق إلى تكرار المفاجآت التي شهدتها البطولة في السنوات الماضية عندما أطاحت فرق من الدرجات الأدنى بعمالقة البريميرليج.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وسوانزي

تاريخيًا، تميل الكفة بوضوح لصالح مانشستر سيتي، حيث تقابل الفريقان في 27 مواجهة رسمية في مختلف البطولات، فاز السيتي في 19 مباراة، مقابل 4 انتصارات فقط لسوانزي، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

آخر لقاء جمع الفريقين كان في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021، وانتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بطاقة المباراة

الملعب: الاتحاد – مانشستر

التوقيت: الأربعاء 29 أكتوبر 2025، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة

المسابقة: كأس الرابطة الإنجليزية (دور الـ16)

المسابقة: كأس الرابطة الإنجليزية (دور الـ16)

الحكم: لم يُعلن رسميًا بعد

تصريحات المدربين قبل المباراة

أكد بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه "يتعامل مع كأس الرابطة بكل جدية"، مضيفًا: "نريد الفوز بكل بطولة نشارك فيها، وسنعطي فرصة لبعض اللاعبين الشباب، لكن هدفنا هو الصعود إلى الدور ربع النهائي".

من جانبه، قال مدرب سوانزي مايكل داف: "نعلم أننا سنواجه فريقًا استثنائيًا، لكننا سنخوض المباراة بشجاعة، وسنحاول استغلال أي فرصة ممكنة".

التوقعات والتحليل الفني

يتوقع محللون أن يسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللقاء بفضل امتلاكه خط وسط قوي بقيادة برناردو سيلفا وماتيوس نونيز، بينما سيعتمد سوانزي على الدفاع المتكتل والهجمات المرتدة السريعة.

ويرجّح معظم الخبراء فوز السيتي بفارق مريح، لكن المفاجآت تظل واردة، خاصة أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالتاريخ، وقد تُحسم في لحظة واحدة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر

يمكنكم متابعة اللقاء عبر البث المباشر على موقعنا قبل انطلاق المباراة بدقائق، حيث سيتم تحديث رابط البث أولًا بأول لضمان أفضل جودة مشاهدة