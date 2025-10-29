«الحق نفسك».. سعر الذهب يواصل الصعود اليوم والجنيه الذهب يسجل 43240 جنيها 

الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرةً بالتطورات في السياسة النقدية العالمية وخاصةً التوقعات المتزايدة بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة. هذا التوجه المتوقع من البنك المركزي الأمريكي من شأنه أن يوفر دفعة قوية للمعدن النفيس، ويزيد من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، في وقت يتزايد فيه القلق حول مستقبل الدولار وأسواق السندات.

فقد تجاوز سعر الأونصة عالميًا حاجز 4028 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل السوق المصري وأدى إلى زيادات متتالية في مختلف الأعيرة. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 6177 جنيهًا، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر رواجًا في معاملات البيع والشراء- إلى 5405 جنيهات للجرام. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد ارتفع بدوره ليسجل 4632 جنيهًا. وسجّل الجنيه الذهب في التعاملات المحلية سعرًا قدره 43240 جنيهًا.

وتأتي هذه التحركات اللافتة في أسعار الذهب على خلفية تحولات الاقتصاد العالمي، حيث يرى محللون أن أي توجه من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تقليص تكلفة الاقتراض سيعيد إحياء الطلب الاستثماري على الذهب، إذ غالبًا ما يمثّل المعدن الأصفر ملاذًا للباحثين عن وسيلة للتحوط ضد تراجع أسعار العملات الرئيسية وانخفاض عوائد السندات. وأشار خبراء أسواق المال إلى أن الذهب يستفيد تقليديًا من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، إذ تقلّ جاذبية الأدوات المالية القائمة على العائد أمام الاستثمار في الأصول الملموسة مثل الذهب.

في الوقت نفسه، تظهر حالة من الحذر والترقب في الأسواق المالية الدولية مع استمرار حالة عدم الوضوح بشأن مسار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد أجرى كبار المسؤولين الاقتصاديين في كلا البلدين مناقشات مكثفة حول وضع إطار جديد لاتفاق تجاري مرتقب ينتظر أن يتم البت فيه خلال لقاء متوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ولا تزال هذه المباحثات غير محسومة، وهو ما يعمق أجواء الضبابية ويدفع المستثمرين أكثر نحو الأدوات الاستثمارية الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

جدير بالذكر أن العوامل المحلية لم تكن بعيدة أيضًا عن التأثير على أسعار الذهب في مصر، حيث يشهد السوق المحلي تذبذبًا نتيجة تغيرات سعر الصرف وتحركات الأسواق العالمية، الأمر الذي ينعكس سريعًا على أسعار الأعيرة المختلفة. وتظل فئة الذهب عيار 21 الأكثر تعاملًا في مصر، باعتبارها التفضيل الرئيسي لدى المشترين، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الأعيرة الأعلى وقيمتها المتزايدة.

وأشار متابعون للسوق إلى أن أي تطور في سياسات البنوك المركزية الكبرى أو تغيرات مفاجئة في العلاقات الاقتصادية الدولية قد تدفع أسعار الذهب نحو مزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة. حتى ذلك الحين، يواصل المعدن الأصفر فرض نفسه كخيار رئيسي للمستثمرين للحفاظ على القيمة في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

