رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور كريم همام بتجديد ندبه للعمل مستشارًا للوزير للأنشطة الطلابية

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن خالص تهانيه للدكتور كريم همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عقب إصدار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد ندبه للعمل مستشارًا للوزير للأنشطة الطلابية ومديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لجهود الدكتور همام في تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب الجامعي، إلى جانب إسهاماته في تنفيذ البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب الجامعي، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا التجديد يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته وتميزه الأكاديمي والإداري، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه.