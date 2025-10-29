«أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ45 لمواجهة مخططات إسقاط الدول وتعزيز الوعي الأمني»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:28 مساءً -

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في مركز بحوث الشرطة، ورشة العمل التدريبية الخامسة والأربعين تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول»، وذلك بمشاركة كوادر إدارية من وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة العدل، إلى جانب النيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والمحاكم الابتدائية.

تأتي الورشة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات والأفكار الهدامة، ومواجهة محاولات النيل من استقرار الدول، عبر برامج توعوية وتدريبية متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الأمنية والاستراتيجية.



Capture

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات المرتبطة بالأمن القومي المصري، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، مشروعات تقسيم الشرق الأوسط، حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات هدم الدول من الداخل، إلى جانب جهود الدولة في إحباط تلك المخططات.

وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، للتعرف على منظومة التطوير التي انتهجتها الوزارة في استبدال السجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل حديثة تراعي المعايير الدولية. وشمل ذلك الاطلاع على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للنزلاء، وأبنية التأهيل والتعليم الفني، وفصول محو الأمية، وقاعات الأنشطة الثقافية والفنية، ومشاهدة الملاعب الرياضية ومبنى حضانة النزيلات الحاضنات، وأطفالهن، والمشروعات الإنتاجية الهادفة لتأهيلهم. واختُتمت الزيارة بعرض فني قدمته فرقة الموسيقى من نزلاء المركز.

كما شمل البرنامج زيارة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث تم استعراض جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة ورفع وعي المشاركين بأضرارها وسبل الوقاية منها.

وتم تعريف المشاركين كذلك بالخدمات المتطورة التي تقدمها الوزارة في مجالي الأحوال المدنية والمرور، من خلال سيارات الخدمة المتنقلة، حيث قام عدد من المشاركين باستخراج إصدارات إلكترونية مختلفة.

وانتهت فعاليات الورشة بجملة من التوصيات المهمة التي تعزز دور الأجهزة الحكومية في مواجهة مخططات إسقاط الدول، وذلك استمرارًا لدور وزارة الداخلية في إطلاق مبادرات توعوية تستهدف حماية الأمن القومي وإحباط محاولات زعزعة الاستقرار.