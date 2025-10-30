نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مثيرة في الدوري السعودي.. الأهلي يواجه الرياض اليوم في المقال التالي

يستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره الرياض اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين – دوري روشن 2025-2026. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يسعى الأهلي السعودي لتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم، مستفيدًا بعاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري. ويخوض الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على النجمة بهدف دون رد، وفوزه الكبير على الباطن بثلاثية في دور الـ16 من **كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه، يسعى فريق الرياض للخروج بالنقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الدوري السعودي والهروب من مناطق الخطر. ويخوض الفريق المباراة بمعنويات جيدة بعد فوزه الأخير على الخلود بهدف نظيف، مما يعزز فرصه في تقديم أداء قوي أمام الأهلي.

تاريخ مواجهات الأهلي والرياض



التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة بالدوري السعودي، حقق خلالها الأهلي 17 انتصارًا مقابل فوز وحيد للرياض، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل. وسجل لاعبو الأهلي 52 هدفًا، مقابل 16 هدفًا استقبلتها شباكهم من لاعبي الرياض.

ترتيب الدوري السعودي قبل المباراة

يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات، بينما يحتل الرياض المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق انتصارين و4 هزائم.

ويأمل الأهلي السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للسيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، والضغط على دفاع الرياض لإحراز أهداف مبكرة، ما يسهل مهمته في حسم النقاط الثلاث. كما يعتمد الفريق على قوة خط الوسط والهجوم بقيادة نجومه القادرين على صناعة الفارق وتحويل أي هجمات مرتدة إلى فرص خطيرة أمام مرمى الخصم.

من ناحية أخرى، يسعى الرياض لتقديم أداء متوازن والاعتماد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي ثغرات في دفاع الأهلي. ويأمل الفريق الضيف في تحسين مركزه في الدوري السعودي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز ثقته قبل مواجهة المباريات القادمة، ما يجعل اللقاء مواجهة متكافئة رغم الفارق الفني بين الفريقين.

