نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025 / 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم بوابة “دوت الخليج الإلكترونية” بثًا مباشرًا لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025 / 2026، في مواجهة حاسمة يسعى فيها الفريق المصري لحسم التأهل إلى دور المجموعات.

تقام المباراة على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، وسط أجواء جماهيرية متوقعة وحماس كبير من أنصار بيراميدز، الذين يأملون في مواصلة المشوار الإفريقي وتحقيق إنجاز تاريخي للنادي حديث العهد بالمشاركات القارية.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان.

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة وبيروت وعمّان.

5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

3:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1، في لقاء شهد أداءً متوازنًا من الجانبين، حيث تقدم بيراميدز أولًا عبر إسلام عيسى في الدقيقة 37، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، يدخل بيراميدز لقاء الإياب بأفضلية نسبية، إذ يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان التأهل إلى الدور التالي، فيما يسعى التأمين الإثيوبي لتحقيق المفاجأة وإقصاء أحد أبرز أندية القارة في السنوات الأخيرة.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025

بدأ فريق بيراميدز مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الأول، ونجح في تخطي فريق الجيش الرواندي بسهولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين خارج الديار، ثم كرر انتصاره في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثية دون رد، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 بثبات وثقة.

ويُعد بيراميدز أحد الأندية التي تطمح إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن اقترب في السنوات الماضية من الألقاب القارية في بطولة الكونفدرالية، لكنه لم ينجح في معانقة الكأس حتى الآن.

استعدادات بيراميدز قبل مواجهة التأمين الإثيوبي

دخل بيراميدز معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مباراة الذهاب مباشرة، تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، الذي ركز خلال التدريبات على تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الكرات العرضية والركنيات، مع تعزيز التمركز الدفاعي لتجنّب أي مفاجآت من الفريق الإثيوبي.

كما خاض اللاعبون تدريبات خاصة على ركلات الترجيح تحسبًا لأي سيناريو محتمل، مع تحفيز اللاعبين من جانب الجهاز الفني والإدارة لتقديم عرض قوي يليق باسم النادي الطامح للبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل هجومي يضم:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في الدفاع: علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي – أسامة جلال.

في الوسط: رمضان صبحي – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – عمر جابر.

في الهجوم: فخري لاكاي – إبراهيم عادل.

تصريحات ما قبل المباراة

أكد المدير الفني باتشيكو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الفريق جاهز تمامًا لتقديم أداء قوي أمام جماهيره، مشيرًا إلى أن المباراة "لن تكون سهلة" لأن الفريق الإثيوبي يتميز بالسرعة واللياقة البدنية العالية.

وقال باتشيكو: "نلعب كل مباراة في دوري الأبطال كأنها نهائي. هدفنا التأهل إلى دور المجموعات، لكن علينا احترام المنافس حتى الدقيقة الأخيرة".

من جانبه، شدد قائد الفريق عبد الله السعيد على أهمية التركيز وعدم التهاون، مؤكدًا أن اللاعبين تعهدوا أمام أنفسهم بتقديم مستوى يليق باسم بيراميدز في القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة والبث المباشر

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي عبر موقع الوسيلة نيوز، حيث سيتم إضافة البث وتحديثه قبل انطلاق المباراة.

كما تُذاع المباراة عبر قناة OnTime Sports HD على القمر الصناعي نايل سات، بتعليق صوتي من حاتم بطيشة، بالإضافة إلى إمكانية المشاهدة من خلال المنصات الرقمية الرسمية للنادي.

طموح بيراميدز في البطولة

تسعى إدارة بيراميدز لتحقيق أول إنجاز تاريخي في دوري أبطال إفريقيا، خصوصًا بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه الفريق في الميركاتو الصيفي بضم عدد من اللاعبين المميزين، ما جعل الفريق أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى مراحل متقدمة هذا الموسم.

ويعتبر بيراميدز من أكثر الفرق المصرية تنظيمًا من الناحية الإدارية والفنية، حيث يعتمد على فلسفة اللعب الجماعي والاستحواذ، ويملك عناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، مثل رمضان صبحي وعبد الله السعيد وفخري لاكاي.

التوقعات والاحتمالات

يتوقع محللو الكرة أن يعتمد التأمين الإثيوبي على الدفاع المتأخر والهجمات المرتدة السريعة، بينما سيسعى بيراميدز إلى التسجيل مبكرًا لفرض سيطرته وتهدئة الأعصاب.

وفي حال فوز بيراميدز، فسيواصل الفريق تمثيل الأندية المصرية إلى جانب الأهلي والزمالك في دور المجموعات من دوري الأبطال، مما يعزز مكانة الكرة المصرية قاريًا.