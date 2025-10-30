نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2025.. وكيفية ضبطها يدويًا وتلقائيًا في المقال التالي

موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2025.. وكيفية ضبطها يدويًا وتلقائيًا

ينتظر المواطنون مساء آخر خميس من شهر أكتوبر لتطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، لتتحول عقارب الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً. ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فعليًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

يهدف هذا التغيير إلى تكييف الوقت مع التغيرات الطبيعية في ساعات النهار والليل خلال فصول السنة، مما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الضوء الطبيعي لفترة أطول في النهار. ويعد آخر خميس من أكتوبر هو الموعد الثابت سنويًا لتطبيق هذا النظام وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المصري.

كيفية تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي



يتم ببساطة تأخير الساعة ساعة واحدة، أي الانتقال من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً. وينبغي على الجميع التأكد من ضبط الساعات اليدوية والأجهزة الإلكترونية التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا، لتجنب أي ارتباك في المواعيد أو الأعمال.

هل تحتاج إلى تغيير ساعة الهاتف يدويًا؟



في أغلب الهواتف الذكية الحديثة، لا يحتاج المستخدم إلى تعديل الوقت يدويًا، لأن الأجهزة المزودة بنظامي iOS (آيفون) وAndroid (أندرويد) تقوم بتغيير التوقيت تلقائيًا عند الاتصال بالإنترنت أو الشبكة الخلوية، من خلال ميزة "تعيين الوقت تلقائيًا" (Set Automatically).

تفعيل التوقيت الشتوي تلقائيًا على هواتف آيفون (iOS)

افتح تطبيق الإعدادات (Settings)

انتقل إلى عام (General)

اختر التاريخ والوقت (Date & Time)

فعّل خيار تعيين تلقائيًا (Set Automatically)

تفعيل التوقيت الشتوي تلقائيًا على هواتف أندرويد (Android)

افتح إعدادات الهاتف (Settings)

اختر النظام (System) أو الإعدادات المتقدمة (Advanced settings)

انتقل إلى التاريخ والوقت (Date & Time)

فعّل خيار التاريخ والوقت التلقائي (Automatic date & time) أو الوقت من الشبكة (Use network-provided time)

كيفية تغيير الساعة يدويًا إذا لم يتم التحديث تلقائيًا



في حال تعطيل الإعداد التلقائي أو وجود مشكلة في الشبكة، يمكن ضبط الوقت يدويًا بسهولة:

على هواتف آيفون (iOS):

افتح الإعدادات (Settings)

انتقل إلى عام (General)

اختر التاريخ والوقت (Date & Time)

أوقف خيار تعيين تلقائيًا (Set Automatically)

اضبط الوقت يدويًا بتأخير الساعة ساعة واحدة

على هواتف أندرويد (Android):

افتح إعدادات الهاتف (Settings)

اختر النظام (System)

انتقل إلى التاريخ والوقت (Date & Time)

أوقف خيار تعيين تلقائيًا (Automatic date & time)

اختر تعيين الوقت يدويًا (Set time) وقم بتأخير الساعة ساعة واحدة.