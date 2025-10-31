نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الأعلام واللافتات الترحيبية بالدول الضيوف على الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعليق الأعلام الوطنية ولافتات الترحيب بالدول الضيوف على الطرق والمحاور والمسارات المرورية المؤدية إلى المتحف، بما يُضفي مظهرًا جماليًا وحضاريًا يليق بعظمة الحدث العالمي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتوحيد الشكل البصري والتنسيق الحضاري بمحيط المتحف، بما يشمل رفع كفاءة الشوارع والميادين وتزيينها بعناصر فنية وزخرفية تعكس روح الحضارة المصرية العريقة وترحّب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وشدّد المهندس عادل النجار على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع اللمسات التجميلية النهائية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، بما يتكامل مع جهود الدولة في إظهار محافظة الجيزة في أبهى صورة خلال هذا الحدث التاريخي الكبير.

