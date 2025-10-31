الارشيف / أخبار مصرية

تعليق الأعلام واللافتات الترحيبية بالدول الضيوف على الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير

0 نشر
0 تبليغ

  • تعليق الأعلام واللافتات الترحيبية بالدول الضيوف على الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير 1/2
  • تعليق الأعلام واللافتات الترحيبية بالدول الضيوف على الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الأعلام واللافتات الترحيبية بالدول الضيوف على الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعليق الأعلام الوطنية ولافتات الترحيب بالدول الضيوف على الطرق والمحاور والمسارات المرورية المؤدية إلى المتحف، بما يُضفي مظهرًا جماليًا وحضاريًا يليق بعظمة الحدث العالمي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتوحيد الشكل البصري والتنسيق الحضاري بمحيط المتحف، بما يشمل رفع كفاءة الشوارع والميادين وتزيينها بعناصر فنية وزخرفية تعكس روح الحضارة المصرية العريقة وترحّب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.
وشدّد المهندس عادل النجار على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع اللمسات التجميلية النهائية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، بما يتكامل مع جهود الدولة في إظهار محافظة الجيزة في أبهى صورة خلال هذا الحدث التاريخي الكبير.

IMG-20251031-WA0008
IMG-20251031-WA0008
IMG-20251031-WA0010
IMG-20251031-WA0010
IMG-20251031-WA0009
IMG-20251031-WA0009
IMG-20251031-WA0015
IMG-20251031-WA0015
IMG-20251031-WA0011
IMG-20251031-WA0011
IMG-20251031-WA0014
IMG-20251031-WA0014
IMG-20251031-WA0016
IMG-20251031-WA0016
IMG-20251031-WA0012
IMG-20251031-WA0012
IMG-20251031-WA0013
IMG-20251031-WA0013
IMG-20251031-WA0017
IMG-20251031-WA0017
IMG-20251031-WA0003
IMG-20251031-WA0003
IMG-20251031-WA0006
IMG-20251031-WA0006
IMG-20251031-WA0007
IMG-20251031-WA0007
IMG-20251031-WA0005
IMG-20251031-WA0005
IMG-20251031-WA0004
IMG-20251031-WA0004
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا