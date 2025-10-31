نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الكازاخستاني يصف زيارته المقبلة إلى روسيا بـ "الحدث التاريخي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله لرئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف في أستانا، إن زيارته إلى روسيا في 12 نوفمبر ستكون "حدثًا مفصليًا".

وأشار الرئيس توكاييف إلى أنه سيتم خلال وجوده في روسيا، التوقيع على وثائق مهمة.

وأضاف: "نقوم بالإعداد لزيارة رسمية إلى موسكو في 12 نوفمبر. ونعتقد أن هذه الزيارة تُمثل نقطة تحول مفصلية في علاقاتنا. وسيتم توقيع وثائق مهمة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مسار التعاون الثنائي لاحقا".

وقدم توكاييف كذلك التهنئة لمينيخانوف على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تتارستان وناقش معه مشاريع الاستثمار في كازاخستان التي تشارك فيها شركات تتارستان، بما في ذلك كاماز وتاتنفط، مؤكدا دعم أستانا لهذا الاتجاه.

وكان توكاييف قد أعلن خلال قمة رابطة الدول المستقلة في دوشانبي أن زيارته الرسمية إلى روسيا ستتم في 12 نوفمبر. وفي خريف عام 2025، تحدث توكاييف عدة مرات عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش، من بين أمور أخرى، الاستعدادات للزيارة.

في أكتوبر، قام وزير الخارجية الكازاخستاني، يرميك كوشيرباييف، بزيارة رسمية إلى موسكو، وذلك للتحضير لزيارة توكاييف المقبلة. وفي نوفمبر 2024، قام الرئيس بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان، وُقّع خلالها عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين.